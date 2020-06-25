Укрзалізниця повинна виплатити "Донецькій залізниці" понад 6,5 мільярда гривень. Сталося це за рішенням Верховного суду, який визнав українську транспортну компанію правонаступницею за боргами державних підприємств залізничної галузі.

Детальніше про рішення Верховного суду щодо Укрзалізниці

Згідно з рішенням Великої Палати Верховного Cуду, акціонерне товариство "Укрзалізниця" визнано правонаступником, зокрема держпідприємства "Донецька залізниця". Володіє Укрзалізниця такими правами щ дати державної реєстрації акціонерного товариства, а саме з 21 жовтня 2015 року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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На переконання представників компанії, така позиція суду щонайменше ставить контрагентів підприємств та установ залізничного транспорту на окупованих територіях у вигідніші умови в рамках судових процесів. Отже, Укрзалізницю буде позбавлено можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування їхніх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів. Самі ж документи після початку війни на Донбасі залишилися на нині окупованих територіях.

"Таким чином нівелюється один із головних принципів Конституції – рівність перед законом і судом", – підкреслюють в Укрзалізниці.

У компанії додають, що згідно з таким рішенням, Укрзалізниця буде зобов’язаною погасити всі борги "Донецької залізниці", не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу.

За даним УЗ, наразі на окупованих територіях розміщуються:

понад 20 тисяч вантажних вагонів Укрзалізниці,

майже 6 тисяч вагонів інших власників,

майже 6 тисяч пасажирських вагонів,

понад 300 локомотивів.

Більше того, за приблизними підрахунками сума фінансових зобов’язань "Донецької залізниці" перед кредиторами перевищує 6,5 мільярда гривень. А серед кредиторів є підприємства, зареєстровані в Росії.

"Донецька залізниця" є винною, зокрема,

Сбербанку – 3,5 мільярда гривень;

"ВТБ Банку" – 1,2 мільярда гривень.

Ці гроші Донецька залізниця використала задля придбання та оновлення основних засобів. Але після початку війни усе залишилося на окупованих територіях.

Заява Укрзалізниці щодо рішення Верховного суду

Укрзалізниця наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан і стабільність функціонування товариства. За словами представників компанія, погашення такої значної суми боргу без фактичного отримання активів "Донецької залізниця" може призвести до дестабілізації платіжної ситуації компанії, яка і так є складною через епідемію COVID-19.

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Також компанія звернулася до президента та органів державної влади з проханням:

втрутитися в ситуацію,

вжити всіх можливих заходів для захисту прав та інтересів Укрзалізниці,