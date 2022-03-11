Укрзалізниця оновила карту залізничного сполучення

11 березня 2022 , 12:07
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Джерело:

Укрзалізниця

Щодня Укрзалізниця актуалізує інформацію щодо вокзалів, які продовжують працювати в умовах воєнного часу.

Так, станом на 11 березня, перевізник обслуговує усі регіони країни, де це дозволяє ситуація. 

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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення

 
Як функціонують вокзали 11 березня / Фото Укрзалізниця  

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Автор: Юлія Бабич