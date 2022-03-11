Укрзалізниця оновила карту залізничного сполучення

Щодня Укрзалізниця актуалізує інформацію щодо вокзалів, які продовжують працювати в умовах воєнного часу.

Так, станом на 11 березня, перевізник обслуговує усі регіони країни, де це дозволяє ситуація.

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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення



Як функціонують вокзали 11 березня / Фото Укрзалізниця

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