Укрзалізниця оновила карту залізничного сполучення
11 березня 2022 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Щодня Укрзалізниця актуалізує інформацію щодо вокзалів, які продовжують працювати в умовах воєнного часу.
Так, станом на 11 березня, перевізник обслуговує усі регіони країни, де це дозволяє ситуація.
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Актуальна інформація щодо залізничного сполучення
Як функціонують вокзали 11 березня / Фото Укрзалізниця
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