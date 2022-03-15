Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних потягів на 16 березня

Укрзалізниця не припиняє допомагати з евакуацією українців до безпечних регіонів або за кордон. Вона постійно надає актуальну інформацію, щоб пасажири могли спланувати час.

Зараз Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня. Нагадуємо, усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.

Зверніть увагу Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня

Харків:

№229 / 230 Харків – Ужгород – 9:40;

– 9:40; №239 / 240 Харків – Львів – 13:00.

Дніпро:

№907 / 908 Дніпро – Хелм – 10:30;

– 10:30; №903 / 904 Дніпро – Самбір – 12:30;

– 12:30; Інтерсіті+ Дніпро – Львів – 14:00;

– 14:00; №234/233 Дніпро – Чоп – 20:00.

Краматорськ:

№271/272 Краматорськ – Ковель – 13:00;

– 13:00; №269/270 Краматорськ – Львів – 16:00.

Кривий Ріг:

№219/220 Кривий Ріг – Чоп – 11:00.

Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Зазначається, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.