Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів
5 квітня 2022 , 06:09Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці опублікували графік поїздів для евакуації людей. Зокрема мовиться про рейси з Краматорська, Новозолотарівки та Покровська.
Зокрема дані щодо рейсів з'являються щодоби опівночі. Про це мовиться на сайті.
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Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів
На 5 квітня оголосили такі додаткові рейси:
Краматорськ
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів;
Інші
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси оголосили такі:
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки у продажу);
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця(квитки у продажу, 11:25) – Пшемисль (квитки у продажу);
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки у продажу);
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки у продажу).
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь (квитки у продажу);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт;
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);
Австрія:
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
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