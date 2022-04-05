Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів

5 квітня 2022 , 06:09
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Джерело:

Укрзалізниця

В Укрзалізниці опублікували графік поїздів для евакуації людей. Зокрема мовиться про рейси з Краматорська, Новозолотарівки та Покровська.

Зокрема дані щодо рейсів з'являються щодоби опівночі. Про це мовиться на сайті. 

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Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів 

На 5 квітня оголосили такі додаткові рейси:

Краматорськ

  • 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів;

Інші

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси оголосили такі:

Польща:

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки у продажу);
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця(квитки у продажу, 11:25) – Пшемисль (квитки у продажу);
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки у продажу);
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки у продажу).

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49);
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь (квитки у продажу);

  • 12:30 №33 Мукачево –  Будапешт;
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт;

Чехія:

Квитки відсутні

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

Австрія:

14:07 №749/750 Київ –  Львів (21:00) – Відень.

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Автор: Діана Квасневська