Укрзалізниця переходить на новий графік роботи: пасажирів злякали "нулі" у квитках

Укрзалізниця з 12 грудня переходить на новий графік руху, в якому курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів. Це призвело до збоїв з датами прибуття.

У пресслужбі національного перевізника також повідомили, що до кінця 2021 року один з двох швидкісних електропотягів Skoda City Elephant вирушить в перший рейс за маршрутом Київ – Тернопіль.

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У новому графіку руху поїздів, який починає діяти 12 грудня, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів,

– зазначили в УЗ.

Графік руху поїздів на 2022 рік

Напрямки швидкісних поїздів Укрзалізниці:

№ 722 / 721 Київ – Харків – Київ;

№ 724 / 723 Київ – Харків – Київ;

№ 726 / 725 Київ – Харків – Київ;

№ 732 /731 Київ – Запоріжжя – Київ;

№ 734 / 733 Київ – Покровськ – Київ;

№ 712 / 711 Київ – Костянтинівка – Київ;

№ 763 / 764 Київ – Одеса – Київ;

№ 740 / 739 Київ – Кривий Ріг – Київ;

№ 747 / 748 Київ – Тернопіль – Львів – Тернопіль – Київ;

№ 743 / 744 Дарниця, Київ – Львів – Дарниця, Київ;

№ 715 / 716 Київ – Львів – Перемишль – Львів – Київ;

№ 705 / 706 Київ – Львів – Перемишль – Львів – Кив.

Укрзалізниця швидкісними поїздами перевезла за 10 місяців 2021 року майже 2,6 мільйона пасажирів. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.



Графік руху поїздів на 2022 рік / Скриншот з відео Укрзалізниці

Збої з датами прибуття

Ймовірно, через перехід у системі УЗ стався масштабний збій, який неабияк налякав пасажирів.

Відтак, у квитках не показує дати прибуття потягів, але Укрзалізниця запевняє, що це тимчасово.

Якщо береш квиток саме на цей день (12 грудня – 24 канал), пише у даті прибуття "нулі". У контакт-центрі кажуть, що це так і буде саме на 12 грудня,

– розповіла журналістка 24 каналу.



У квитках не показує дати прибуття потягів / Фото Марини Васильєвої, 24 канал