Їхатиме через всю країну: УЗ відкрила продаж квитків на новий дитячий вагон

В Укрзалізниці повідомили, що в партнерстві з ЮНІСЕФ спроєктували ще один дитячий вагон. Квитки на нього вже можна придбати – але тільки в застосунку.

Із 8 серпня цього року в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня курсує перший дитячий вагон. У відомстві обіцяли запустити ще 7 таких вагонів до кінця року. Куди можна доїхати новим вагоном з дитиною, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Історія справжньої відданості: відбувся допрем'єрний показ фільму "Потяг до життя"

УЗ створила ще один дитячий вагон – куди їде і що всередині

Стартуємо продаж квитків на черговий дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №17/18 Харків – Ужгород з 19 листопада. Нагадуємо, що вагони такого типу оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їхніх батьків,

– ідеться в повідомленні.

Найближче відправлення потяга з таким вагоном – удень 19 листопада. Поїзд вирушає з Харкова о 14:36, удень їде через Полтаву, Миргород, Київ, вночі – через Львів, Славсько, Сваляву, Мукачево. О 9:37 він приїздить до Ужгорода. Таким чином пасажири проводять у дорозі 19 годин – майже добу.

Дитячий вагон купейний, має 18 нижніх і 18 верхніх місць. Ціни стартують від тисячі гривень. Важливо, що квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Маркування дитячого вагона в застосунку УЗ / Скриншот 24 Каналу

А діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Квиток на дитячий вагон можна купити тільки в застосунку Укрзалізниці / Скриншот 24 Каналу

"Всередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Провідниками у цей захопливий світ подорожей стали вже відомі та улюблені Іскорки суперсил. Для безпеки передбачені манеж для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування", – обіцяють у відомстві.