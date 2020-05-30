Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги у західному напрямку. Вони почнуть курсувати вже з 4 червня. Відтак вже з четверга в Україні курсуватимуть 35 потягів дальнього сполучення.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 6 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу України, повідомляє телеграм-канал перевізника.

До слова Потяги на Заході України почнуть їздити з 4 червня

Як потяги курсуватимуть на Заході України з 4 червня:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка (з Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах; із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);

(з Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах; із Костянтинівки – з 5 червня по непарних); №7/8 Київ – Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);

(щоденно з 4 червня); №749/750 Київ – Івано-Франківськ (щоденно з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня);

(щоденно з Києва – з 4 червня, з Івано-Франківська – з 5 червня); №29/30 Київ – Ужгород (щоденно з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня);

(щоденно з Києва – з 4 червня, з Ужгорода – з 5 червня); №98/97 Ковель – Київ (Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);

(Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних); №772/771 Хмельницький – Київ (щоденно, з 4 червня).



Які потяги курсуватимуть на Заході України з 4 червня / зображення Укрзалізниці

Що відомо про відновлення руху потягів?У більшості регіонів України він розпочнеться вже з 1 червня. Винятком стануть ті області, де не послаблювали карантин з 22 травня. Там залізничні перевезення розпочнуться з 4 червня.