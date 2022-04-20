Від початку війни Укрзалізниця евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше українців виїхало до Польщі.

Також український перевізник помітив збільшення попиту на зворотні рейси. Про це повідомили 20 квітня.

До речі Укрзалізниця призначила на 20 квітня сім евакуаційних рейсів

Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі,

– мовиться в повідомленні.

Крім Польщі, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії.

У період з 10 по 18 квітня українці масовіше поверталися додому. Залізницею приїхали 6 тисяч людей. Водночас з 1 по 9 квітня приїхало на 2 тисячі менше.

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