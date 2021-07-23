Вакуумні туалети, USB-розетки, кнопка виклику провідника: Укрзалізниця показала оновлені вагони

В Укрзалізниці похвалилися 7 оновленими пасажирськими вагонами. Їх обладнали сучасною технікою та новими меблями.

Усі оновлені потяги поповнять склад потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. На рейси їх відправлять уже наступного тижня.

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Як виглядають оновлені вагони

Звичайні потяги оновили до сучасного вигляду і необхідною технікою. Наприклад, монітори в купе показують температуру, швидкість потяга, дату, час та інше. У кожному купе є розетки з USB-портами.

Вагони обладнали:

сучасними системами відеоспостереження,

кондиціонування повітря,

регулювання температури окремо в кожному купе,

кнопкою виклику провідника

індикатором зайнятості вбиральні.

У потязі є вакуумні туалети, оновлена система подачі води. За найближчі кілька місяців так само відремонтувати планують ще 24 вагони.

Відремонтовані вагони у потязі Київ – Запоріжжя / Фото Укрзалізниці

Оновлення в Укрзалізниці: з останнього