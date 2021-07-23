Вакуумні туалети, USB-розетки, кнопка виклику провідника: Укрзалізниця показала оновлені вагони
Джерело:Укралізниця
В Укрзалізниці похвалилися 7 оновленими пасажирськими вагонами. Їх обладнали сучасною технікою та новими меблями.
Усі оновлені потяги поповнять склад потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. На рейси їх відправлять уже наступного тижня.
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Як виглядають оновлені вагони
Звичайні потяги оновили до сучасного вигляду і необхідною технікою. Наприклад, монітори в купе показують температуру, швидкість потяга, дату, час та інше. У кожному купе є розетки з USB-портами.
Вагони обладнали:
- сучасними системами відеоспостереження,
- кондиціонування повітря,
- регулювання температури окремо в кожному купе,
- кнопкою виклику провідника
- індикатором зайнятості вбиральні.
У потязі є вакуумні туалети, оновлена система подачі води. За найближчі кілька місяців так само відремонтувати планують ще 24 вагони.
Відремонтовані вагони у потязі Київ – Запоріжжя / Фото Укрзалізниці
Оновлення в Укрзалізниці: з останнього
- Франція надасть офіційну підтримку Укрзалізниці в оновленні парку вантажних електричних локомотивів. Відповідну рамкову угоду у липні ратифікувала Верховна Рада.
- У Києві замінять ескалатори у вестибюлі на Центральному залізничному вокзалі. На це вже виділили 13 мільйонів гривень і знайшли фірму-переможця тендеру.
- На початку червня Укрзалізниця запустила аж 11 нових поїздів до Чорного та Азовського морів. Також Укрзалізниця відновила курсування поїздів Дніпро – Бердянськ та Кривий Ріг – Бердянськ.