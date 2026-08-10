Укрзалізниця призупинила продаж квитків на окремі дати та напрямки: яка причина

Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж квитків на окремі дати та напрямки, починаючи з 27 серпня. Зокрема, наразі неможливо придбати квитки з Дніпра до західних регіонів України.

Таке рішення ухвалене через необхідність зміни графіків після російських обстрілів залізничної інфраструктури. Про це Укрзалізниця повідомила у соцмережі Threads.

Що відомо про зміну руху поїздів на низку дат та напрямків наприкінці літа?

Пасажири, які планували поїздки з Дніпра до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та інших міст на заході країни, зіткнулися з відсутністю квитків на кінець літа.

З Дніпра до міст на Заходу України немає квитків на поїзд / Скриншот з сайту Укрзалізниці

Офіційні пояснення від транспортної компанії з'явилися у соціальній мережі Threads, де представники перевізника відповіли на запитання користувачів.

Наразі придбати проїзні документи на потяги західного напрямку можна зі станції Знам’янка Пасажирська. У зворотному напрямку продаж квитків також здійснюється виключно до цієї станції.

У компанії пояснили, що вимушені обмеження пов'язані з наслідками ворожих ударів.

Через останні російські атаки, які призвели до загибелі наших залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, зараз оперативно перебудовуємо логістику та графіки руху. Саме тому продаж на окремі дати й напрямки з 27 серпня закритий,

– повідомили представники перевізника.

Точних термінів відновлення повноцінного продажу квитків наразі не називають.

"Як тільки остаточно сформуємо можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення, продаж відкриємо. Коли саме це станеться, зараз чесно сказати не можемо", – наголосили у компанії.

Пасажирам, які планують подорожі на Захід України, рекомендують стежити за оновленнями в офіційному застосунку або на сайті компанії, щоб вчасно дізнатися про зміни в розкладі.

Нагадаємо, Росія останнім часом все частіше б'є по транспортній інфраструктурі України. Зокрема, 8 серпня окупанти атакували поїзд сполученням "Суми – Київ" у Сумському районі, внаслідок удару загорівся локомотив.