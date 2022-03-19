Укрзалізниця повернула чотирьох машиністів, які перебували на території Білорусі

Укрзалізниця повернула останніх чотирьох машиністів, які перебували на території Білорусі під час перших обстрілів окупантів.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

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Повернення українських машиністів з Білорусі: як це було

До війни локомотиви Укрзалізниці щодня заїжджали до Росії та Білорусії з вантажними поїздами. Після доставки вантажу вони повертались додому.

Коли почалась війна, на території Росії та Білорусії було 12 українських машиністів. 8 машиністів ми правдами і неправдами повернули в перші ж дні війни,

– розповів Камишін.

Однак останні 4 машиністи провели на ворожій Білорусії 23 дні, а повертатися додому їм довелося через Польщу.

Сьогодні голова Укрзалізниці поділився хорошою новиною – спецоперація по поверненню в Україну останніх 4-х українських машиністів завершилась успішно.

Останні 4 машиністи повернулись додому із ворожих країн: дивіться відео

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