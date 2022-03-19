Укрзалізниця повернула чотирьох машиністів, які перебували на території Білорусі
Джерело:телеграм залізні_зміни
Укрзалізниця повернула останніх чотирьох машиністів, які перебували на території Білорусі під час перших обстрілів окупантів.
Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
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Повернення українських машиністів з Білорусі: як це було
До війни локомотиви Укрзалізниці щодня заїжджали до Росії та Білорусії з вантажними поїздами. Після доставки вантажу вони повертались додому.
Коли почалась війна, на території Росії та Білорусії було 12 українських машиністів. 8 машиністів ми правдами і неправдами повернули в перші ж дні війни,
– розповів Камишін.
Однак останні 4 машиністи провели на ворожій Білорусії 23 дні, а повертатися додому їм довелося через Польщу.
Сьогодні голова Укрзалізниці поділився хорошою новиною – спецоперація по поверненню в Україну останніх 4-х українських машиністів завершилась успішно.
Останні 4 машиністи повернулись додому із ворожих країн: дивіться відео