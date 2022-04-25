Укрзалізниця повідомила, які потяги і на скільки затримуються через пошкодження інфраструктури
25 квітня 2022 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця в телеграмі
Російські окупанти 25 квітня завдали ракетних обстрілів по Україні. Через це пошкодження отримала інфраструктура Укрзалізниці.
Як наслідок, затримується низка потягів, зокрема, приміських. Перевізник назвав напрямки, де чекати затримок.
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Перелік маршрутів поїздів
Оновлення по затримках приміських поїздів через пошкодження інфраструктури станом на 14:30:
- №6206 Козятин – Фастів (+4 години 1 хвилина);
- №6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 години);
- №6253 Козятин – Шепетівка (+3 години 10 хвилин);
- №6284 Рівне – Могиляни (+1 година 33 хвилини);
- №6303 Козятин – Жмеринка (+1 година 35 хвилин);
- №816/815 Львів – Чернівці (+1 година 35 хвилин);
- №6092 Львів – Здолбунів (+14 хвилин);
- №6093 Здолбунів – Львів (+1 година 19 хвилин);
- №6187 Львів – Мукачево (+40 хвилин);
- №6005 Львів – Трускавець (+2 години 17 хвилин).
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