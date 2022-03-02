Укрзалізниця призначає додаткові евакуаційні рейси

2 березня 2022 , 13:46
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила на 2 березня 2 додаткових евакуаційних рейсів.

Один з Інтерсіті+ прямуватиме за напрямком Дарниця – Харків з відправленням о 14:00. Другий додатковий рейс вирушить зі станції Київ – Пасажирський о 16:41 за маршрутом Київ – Тернопіль.

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Розклад евакуаційних рейсів на 2 березня

Укрзалізниця призначила на 2 березня 6 евакуаційних рейсів. Вони їхатимуть з Дніпра та Запоріжжя.

  • Дніпро – Львів 10:30
  • Дніпро – Київ 14:00
  • Дніпро – Трускавець 14:20
  • Запоріжжя – Львів 09:30
  • Запоріжжя – Київ 10:50
  • Запоріжжя – Ужгород 14:45

Крім того, Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя. Його виконає двоповерховий поїзд Skoda City Elephant о 14:30 2 березня.

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Автор: Марта Касіянчук