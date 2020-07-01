Укрзалізниця призначила ще шість поїздів до морських курортів: звідки та куди
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на шість поїздів до морських курортів. Вже з 3 – 8 липня курсуватимуть потяги до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.
Укрзалізниця почала продавати квитки на поїзди до курортних міст України, повідомляє пресслужба компанії.
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Які поїзди курсуватимуть
- Поїзд №375/376 Харків – Херсон: щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.
- Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він їздитиме щодня, після 13 вересня – через день.
- Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка вирушатиме з Ковеля з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних.
- Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.
- Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ їздитиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях.
- Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ вирушатиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.
Квитки вже можна купити або на сайті Укрзалізниці, або ж у залізничних касах.
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Заходи безпеки у поїздах
- Потяги проходять посилену дезінфекцію перед та після рейсу.
- Також посилено обробляють постільну білизну під час прання.
- У кожному вагоні є санітайзер, яким можуть користуватися пасажири.
- Співробітники компанії забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
- При посадці у поїзд людина повинна бути в масці та пройти температурний скринінг.