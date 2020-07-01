Укрзалізниця відкрила продаж квитків на шість поїздів до морських курортів. Вже з 3 – 8 липня курсуватимуть потяги до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.

Укрзалізниця почала продавати квитки на поїзди до курортних міст України, повідомляє пресслужба компанії. Читайте також З Києва в Одесу: Укрзалізниця призначила на липень додатковий Інтерсіті Які поїзди курсуватимуть Поїзд №375/376 Харків – Херсон : щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

: щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня. Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він їздитиме щодня, після 13 вересня – через день.

вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він їздитиме щодня, після 13 вересня – через день. Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка вирушатиме з Ковеля з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних.

вирушатиме з Ковеля з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних. Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня. Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ їздитиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

їздитиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях. Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ вирушатиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня. Квитки вже можна купити або на сайті Укрзалізниці, або ж у залізничних касах. Зверніть увагу Відпочинок під загрозою: в Одесі очікують на спалах COVID-19 Заходи безпеки у поїздах Потяги проходять посилену дезінфекцію перед та після рейсу.

перед та після рейсу. Також посилено обробляють постільну білизну під час прання.

У кожному вагоні є санітайзер , яким можуть користуватися пасажири.

, яким можуть користуватися пасажири. Співробітники компанії забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

При посадці у поїзд людина повинна бути в масці та пройти температурний скринінг.