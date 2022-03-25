Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова
25 березня 2022 , 10:50
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця продовжує евакуацію громадян з охоплених війною регіонів на захід України. Додатковий поїзд для евакуації відправиться з Дніпра до Львова 25 березня.
Додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Дніпра до Львова відправиться о 20:00.
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Варто додати, що в це ж час з Дніпра відправиться ще один евакуаційний рейс – до Чопа (поїзд №234/233).
Які ще евакуаційні рейси відбудуться 25 березня
Загалом Укрзалізниця на 25 березня запланувала десять евакуаційних рейсів. Частина з них вже відправилася.
Варто зауважити, що за пересування евакуаційними потягами не потрібно платити. Також це поширюється на всі рейси, які курсують зі сходу на захід України.
Київ, вокзал Дарниця:
- 17:00. Київ – Львів
Харків:
- 11:30. Харків – Івано-Франківськ
- 15:00. Харків – Львів
Дніпро:
- 20:00. Дніпро – Чоп
- 20:00. Дніпро – Львів
Краматорськ:
- 13:00. Краматорськ – Львів
- 16:00. Краматорськ – Львів
Одеса:
- 22:32. Одеса – Ужгород