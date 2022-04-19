Укрзалізниця призначила два евакуаційні поїзди з Луганщини та Донеччини на 19 квітня

З Луганщини та Донеччини відправляться два евакуаційні потяги. Укрзалізниця призначила їх на 19 квітня.

Один потяг евакуйовуватиме людей з Лозової, а інший – з Покровська. Час відправленння можна дізнатися у довідковій вокзалів та на гарячій лінії за телефоном: 0 800 503 111.

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19 квітня курсуватимуть такі евакуаційні потяги:

№45 Лозова – Ужгород;

№233 Покровськ – Чоп.

Укрзалізниця закликає наперед пасажирів бути обачними на вокзалі. Якщо почуєте сирену, то одразу прямуйте до сховищ. "Потурбуйтеся про свої родини та відправте їх залізницею до безпеки!" – наголошує перевізник.

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