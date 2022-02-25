Укрзалізниця призупиняє рейси швидкісних поїздів "Інтерсіті+"

Керівництво Укрзалізниці вирішило тимчасово призупинити рух швидкісних поїздів. Крайній "Інтерсіті+" відправиться з Харкова 25 лютого після 13:00. Після цього оператор залізних доріг використовуватиме для евакуації людей інші вагони.

Як зазначили в Укрзалізниці, більшість пасажирських поїздів продовжують курсувати країною та їздять у звичайному графіку. Залізничники роблять все можливе, аби дати людям можливість вільно пересуватися країною та вчасно покидати небезпечні зони.

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Чиновники кажуть, що курсує країною 80% пасажирських поїздів.

Забезпечити дотримання графіку неможливо

В Укрзалізниці наголосили, що поїзди продовжують рухатись із значними затримками через оперативні зміни маршрутів.

Крім того, графіку заважають зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного часу для проїзду.

З Харкова залізничники обіцяють відправити крайній рейс "Інтерсіті+" 25 лютого після 13:00.



Після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами. Продовжуємо працювати та віримо в ЗСУ,

– підкреслили в Укрзалізниці.

Війна Росії з Україною: що відомо станом на 11:00 25 лютого

Російські окупанти почали обстріл військових об'єктів вблизу багатьох великих міст України вранці 24 лютого. Після ударів крилатими ракетами "Калібр" загарбники перейшли у наступ на Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Херсонщині. Спроби захопити населені пункти були й на Донбасі.

Росіяни захопили Генічеськ, а також просунулися до Охтирки. Крім того, окупаційні війська встановили контроль над островом Зміїний. Також окупаційне угруповання ЗС РФ пройшло через Білорусь до Чорнобильської АЕС.

Після довгих боїв українським військовим вдалося запобігти висадці десанту на аеродромі Гостомель, однак бої там продовжуються. Всі інші спроби окупантів просунутись вглиб України не були успішними.

Вночі 25 лютого росіяни атакували Київ. ППО збила ракету та винищувач Су-27. Уламки ракети впали на багатоповерхівку, а літак – на приватні будинки.

Крім того, загарбники вдерлися до Димера та висадили десант у Рівному. Колону окупантів, яка рухалася з Димера до Гостомеля, знищили.