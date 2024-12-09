Полиця ледь не прибила пасажирку в потязі "Київ – Варшава": як відреагували в Укрзалізниці

В одному з вагонів потягу "Київ – Варшава" раптово обвалилася верхня полиця. Вона дивом не травмувала пасажирку, яка була внизу.

За словами очевидців, полиця обвалилася під час того, як пасажирка намагалася зайняти своє місце на ній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням "Київ ІНФО".

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Що спричинило падіння полиці

У соцмережах припускають, що полиця могла обвалитися через "загублений болтик". На щастя, жінка, що сиділа внизу, вчасно відскочила та не травмувалася.

Інцидент стався 7 грудня, а вже на наступний день в Укрзалізниці прокоментували цей випадок. Там пояснили, що усі полиці справні, але для того, щоб їх розкласти, потрібно звернутися до провідника. Це пов'язано з тим, що вагони типу "ріц" мають дуже своєрідні системи кріплення на двох кронштейнах.

Нашому провідникові знадобилося приблизно 4 секунди, щоби провести майстерклас із синхронного закріплення кронштейнів. Фентезі про загублений болтик цікаве, але наші фахівці ще не придумали, навіщо в цій конструкції болтик,

– кажуть в Укрзалізниці.

Там пояснили, що падіння полиці сталося внаслідок того, що один з кронштейнів залишився "сиротливо незакріпленим".