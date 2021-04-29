Укрзалізниця проведе перевірку дій низки посадовців закупівельної галузі. Це пов'язано зі зривом плану критичних закупівель.

Перевірка також зумовлена бездіяльністю деяких керівників вертикалі. На час проведення перевірки директора департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель відсторонять від роботи.

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Укрзалізниця заявила про зрив критичних закупівель

"Офіс з безпеки АТ "Укрзалізниця" проведе перевірку закупівельної вертикалі компанії. Вона пов'язана із зривом плану критичних закупівель для галузі та бездіяльністю низки керівників вертикалі", – мовиться в повідомленні пресслужби.

Бездіяльність посадовців полягала в несвоєчасному доведенні до філії Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" централізованих планів матеріально-технічного забезпечення, неодноразовому внесенні коригувань та змін до них впродовж першого кварталу 2021 року, несвоєчасному коригуванні цін на паливо.

За встановленими фактами компанія проведе службову перевірку стосовно посадовців:

департаменту категорійного управління;

департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель;

директора з питань закупівель АТ "Укрзалізниця".

В Укрзалізниці підкреслили, саме ці відділи мають забезпечувати своєчасну закупівлю матеріально-технічних засобів, необхідних для стабільного й безперебійного функціонування залізничної галузі.

"Зазначені випадки не будуть надалі толеруватись та будуть отримувати організаційні й кадрові висновки", – наголосили в компанії.