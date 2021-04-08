Скасовують приміські потяги: Укрзалізниця оголосила про зміни у областях червоної зони

15:09

В Укрзалізниці 8 квітня оновили інформацію щодо руху електричок у Хмельницькій, Запорізькій та Львівській областях. Наразі приміські потяги скасували лише на Хмельниччині, а щодо двох інших областей мають надати відповідь за тиждень.