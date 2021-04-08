Скасовують приміські потяги: Укрзалізниця оголосила про зміни у областях червоної зони

В Укрзалізниці 8 квітня оновили інформацію щодо руху електричок у Хмельницькій, Запорізькій та Львівській областях. Наразі приміські потяги скасували лише на Хмельниччині, а щодо двох інших областей мають надати відповідь за тиждень.
Джерело:Укрзалізниця
Відповідну заяву опублікував міністр інфраструктури Владислав Криклій. Її також продублювали на сайті Укрзалізниці.
Актуально Укрзалізниця поновила регіональний потяг Львів – Рівне
Інформація щодо руху потягів на Хмельниччині
- Рішення про призупинення руху приміських потягів ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.
- Також електрички, які йдуть транзитом через область, посадки та висадку пасажирів не здійснюватимуть.
- При тому рухомий склад рейсів з Хмельницької області задіють в сусідніх областях, щоб розвантажити інші напрямки.
Що відомо про рух потягів у Запоріжжі та Львові
- Наразі потяги, зокрема й приміські, в цих областях курсують без змін.
- Не обмежують продаж квитків та здійснюватимуть посадку-висадку.
- Щодо додаткових обмежень в Укрзалізниці обіцяють повідомити впродовж тижня.