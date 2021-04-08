Скасовують приміські потяги: Укрзалізниця оголосила про зміни у областях червоної зони

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В Укрзалізниці 8 квітня оновили інформацію щодо руху електричок у Хмельницькій, Запорізькій та Львівській областях. Наразі приміські потяги скасували лише на Хмельниччині, а щодо двох інших областей мають надати відповідь за тиждень.

Джерело:

Укрзалізниця

Відповідну заяву опублікував міністр інфраструктури Владислав Криклій. Її також продублювали на сайті Укрзалізниці.

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Інформація щодо руху потягів на Хмельниччині

  • Рішення про призупинення руху приміських потягів ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.
  • Також електрички, які йдуть транзитом через область, посадки та висадку пасажирів не здійснюватимуть.
  • При тому рухомий склад рейсів з Хмельницької області задіють в сусідніх областях, щоб розвантажити інші напрямки.

Що відомо про рух потягів у Запоріжжі та Львові

  • Наразі потяги, зокрема й приміські, в цих областях курсують без змін.
  • Не обмежують продаж квитків та здійснюватимуть посадку-висадку.
  • Щодо додаткових обмежень в Укрзалізниці обіцяють повідомити впродовж тижня.
Зверніть увагу! У залізничній компанії наразі узгоджують спеціальні рейси до карантинних областей, щоб вивезти пасажирів. В Укрзалізниці додатково нагадують про необхідність дотримання маскового режиму – інспектори спільно з поліцейськими проводять рейди.