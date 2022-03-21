Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху приміських поїздів

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни у розкладі та маршруті руху приміських поїздів. Нові напрями та час опублікували в телеграм.

Відомо, що зміни відбуваються через проведення колійних ремонтних робіт. Тимчасових змін зазнав маршрут та розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Червоноград – Ізов – Ковель.

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"Упродовж 22 – 26 березня 2022 року поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград – Ізов, Ізов – Сокаль, вирушатиме з Червонограда о 05:00, Iзов 07:43 – 08:13, прибуватиме в Сокаль о 10:53", – повідомили в Укрзалізниці.

Крім того, у вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль – Ізов, Ізов – Червоноград. Вирушатиме зі ст. Сокаль о 17:13, Iзов 19:40 – 20:15, прибуватиме в Червоноград о 22:45.

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