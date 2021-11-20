Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові потяги, які курсуватимуть від 12 грудня

20 листопада 2021 , 14:58
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Джерело:

Укрзалізниця

Стартував продаж квитків на потяги Укрзалізниці, які курсуватимуть від 12 грудня. Загалом запустили 19 пар нових потягів. Окрім того, ще 49 – збираються пришвидшити.

Новий графік подарує українцям 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів. Зокрема, мовиться про популярні туристичні напрямки.

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Зокрема, з'явилися 7 рейсів до Буковелю. Серед них:

  • №5/6 Маріуполь – Рахів;
  • №15/16 Харків – Рахів;
  • №55/56 Київ – Рахів;
  • №95/96 Київ – Рахів;
  • №25/26 Одеса – Рахів;
  • №125/126 Миколаїв – Рахів;
  • №130/129 Кременчук – Ворохта.

Новий найдовший рейс країни

Також в Україні з'явився новий найдовший рейс: Маріуполь – Рахів. Потяг №5/6 щоразу долатиме 1806 кілометрів. Тривалість рейсу – 21 година.

Які потяги прискорять

  • №13/14 Київ – Солотвино – з Києва;
  • №77/78 Харків – Маріуполь;
  • №84/83 Київ – Маріуполь;
  • №108/107 Одеса – Ужгород.

Кількість рейсів до Буковелю збільшать

  • Укрзалізниця повідомила, що збільшить кількість потягів до Буковелю. 
  • Окрім того, станцію Татарів перейменують на Татарів – Буковель. Саме ця станція є найближчою до курорту. Їх розділяють лише 15 кілометрів. Шлях долають зазвичай за 20 хвилин. 
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Автор: Мар'яна Бекало