Укрзалізниця відкриває додатковий евакуаційний рейс з Києва та Харкова

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс Дарниця – Харків – Львів. Проїзд евакуаційним рейсом безкоштовний.

Додатковий рейс виконуватиме потяг Інтерсіті+. Зауважимо, що посадка пасажирів з Києва відбувається лише на станції Дарниця, лівий берег.

До теми Укрзалізниця пригадала, як за тиждень до війни у Маріуполі зустрічали Потяг Єдності

Розклад:

З Києва потяг відправиться о 09:00 (посадка лише по станції Дарниця),

З Харкова до Львова потяг вирушає о 15:30.

Будьмо уважними одне до одного: пропонуємо подивитись проникливі історії постраждалих у війні