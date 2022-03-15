Укрзалізниця відкриває додатковий евакуаційний рейс з Києва та Харкова
15 березня 2022 , 08:44Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс Дарниця – Харків – Львів. Проїзд евакуаційним рейсом безкоштовний.
Додатковий рейс виконуватиме потяг Інтерсіті+. Зауважимо, що посадка пасажирів з Києва відбувається лише на станції Дарниця, лівий берег.
До теми Укрзалізниця пригадала, як за тиждень до війни у Маріуполі зустрічали Потяг Єдності
Розклад:
- З Києва потяг відправиться о 09:00 (посадка лише по станції Дарниця),
- З Харкова до Львова потяг вирушає о 15:30.
Будьмо уважними одне до одного: пропонуємо подивитись проникливі історії постраждалих у війні