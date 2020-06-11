З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів, які прямують до та з Києва. Мова йде про поїзди фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Які поїзди курсуватимуть Як пояснили в Укрзалізниці, компанія продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках. До слова Укрзалізниця відновила рух поїздів у Вінницькій області: де і коли Фастівський напрямок У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ,

№7032 Фастів — Київ,

№6070 Тарасівка — Київ,

№6014 Фастів — Київ,

№6029 Київ — Фастів,

№6027/6213 Київ — Фастів — Козятин,

№6035 Київ — Фастів,

№6023/6211 Київ — Фастів — Козятин. Ніжинський напрямок У сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 Київ — Ніжин,

№6915 Ніжин — Київ,

№6930 Київ — Ніжин,

№6929 Ніжин — Київ. Яготинський напрямок У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 Київ — Яготин,

№6809 Яготин — Дарниця.

Відновлення руху приміських поїздів до Києва / інфографіка Укрзалізниці Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах: Потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках.

Слід пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах

Користуватися санітайзерами для рук.

Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1,5 метри.

У разі виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.