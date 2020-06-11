Укрзалізниця відновила рух ще 14 поїздів до Києва: напрямки
З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів, які прямують до та з Києва. Мова йде про поїзди фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.
Які поїзди курсуватимуть
Як пояснили в Укрзалізниці, компанія продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках.
До слова Укрзалізниця відновила рух поїздів у Вінницькій області: де і коли
Фастівський напрямок
У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ,
- №7032 Фастів — Київ,
- №6070 Тарасівка — Київ,
- №6014 Фастів — Київ,
- №6029 Київ — Фастів,
- №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин,
- №6035 Київ — Фастів,
- №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.
Ніжинський напрямок
У сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6902 Київ — Ніжин,
- №6915 Ніжин — Київ,
- №6930 Київ — Ніжин,
- №6929 Ніжин — Київ.
Яготинський напрямок
У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6880 Київ — Яготин,
- №6809 Яготин — Дарниця.
Відновлення руху приміських поїздів до Києва / інфографіка Укрзалізниці
Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах:
- Потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках.
- Слід пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
- Пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах
- Користуватися санітайзерами для рук.
- Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1,5 метри.
- У разі виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.