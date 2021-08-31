"Укрзалізниця" витратить майже 4 мільйони гривень на пошук керівництва

Укрзалізниця витратить 3,9 мільйона гривень на пошук нового керівництва. Філія "Центр сервісного забезпечення" уклала 2 угоди з компанією "Екзекьютів Серч Юкрейн".

У 2021 році знайдуть кандидатури на посади голови, його заступників, а також членів правління Укрзалізниці за 1,98 мільйона гривень. Також підберуть 4 незалежних членів наглядової ради за 1,91 мільйона гривень.

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Варто зауважити, що "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод", який є одним із підприємств Укрзалізниці, запропонував підібрати персонал на 15% дешевше.

Його представники пояснили, що ціна є меншою через наявність власних фахівців із відбору персоналу.

Однак Укрзалізниця відхилила таку пропозицію, адже завод не підтвердив наявність необхідної кількості кваліфікованого персоналу у штаті.

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Що відомо про переможця тендера

Переможцем тендера стало київське ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн". Воно було створене у 2015 році й належить фірмі "Executive Search Baltics" з Латвії.

Кінцевими бенефіціарами фірми є директор Лієгіс Вієстурс та Айга Авотіна.

Сума договорів із "Екзекьютів Серч Юкрейн" на 41% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 6,64 мільйона гривень.