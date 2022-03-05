Укрзалізниця закуповує їжу, пальне та ліки для держави й постраждалих, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль записав звернення до українців наприкінці дев'ятого дня війни. Розповів, зокрема, про роль Укрзалізниці у спротиві окупантам.

Глава уряду наголосив, що Укрзалізниця стала компанією, яка за рахунок державних коштів закуповує їжу, пальне, ліки для потреб держави та постарждалих від війни людей.

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Шмигаль подякував залізничникам

За словами Шмигаля, напередодні уряд спрямував на згадані цілі 18 мільярдів гривень. "Принагідно, дякую залізничникам, які, не дивлячись на ризики, продовжують виконувати свою роботу та рятувати людей", – додав він.

Українці! У нас єдина мета – звільнення України від російських загарбників. І ми обов'язково переможемо,

– наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео





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