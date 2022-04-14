Укрзалізниця запускає експрес-потяг з Харкова на Сумщину

Укрзалізниця запускає регіональний експрес за маршрутом Харків – Ворожба. Потяг прямуватиме через Суми.

У зворотний бік потяг теж відправлятиметься. Про це повідомили 14 квітня.

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Поїзд відправлятиметься з Харкова щоденно о 8:00, до Ворожби прибуватиме о 12:35,

– мовиться в повідомленні.

Зворотно потяг відправлятиметься о 13:05, і прибуватиме до Харкова о 17:32. Вартість проїзду сполученням Харків – Ворожба майже 57 гривень, а Харків – Суми – 48 гривень.

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