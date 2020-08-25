Укрзалізниця запустить новий регіональний потяг: напрям та ціни
З 28 серпня Укрзалізниця запустить новий регіональний потяг Кривий Ріг – Дніпро. Квитки вже можна придбати на офіційному сайті компанії або у залізничних касах.
Потяг №828/827 Кривий Ріг – Дніпро курсувати в усі дні тижня, крім суботи, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Скільки коштує квиток
На момент написання новини ціна на квиток стартує від 118 гривень.
На сайті Укрзалізниці зазначається, що у дорозі пасажирам доведеться провести приблизно 2 години 37 хвилин. Потяг зупинятимуться на двох станціях: Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське.
Як Укрзалізниця береже пасажирів від коронавірусу
У пресслужбі Укрзалізниці наголосили, що вони роблять усе можливе, аби не допустити зараження пасажирів коронавірусом.
Для цього розроблено систему заходів безпеки:
- Посилено обробку постільної білизни під час прання.
- У кожному вагоні встановлено санітайзер.
- Поїзні бригади забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.
- Усі працівники пройшли тематичні інструктажі та медогляд.
- Кожному пасажирові двічі роблять температурний скринінґ: при вході на вокзал та перед посадкою на потяг.
- У вагонах розміщені наліпки, які розповідають пасажирам, як вберегти себе у потягу від коронавірусу.