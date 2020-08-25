З 28 серпня Укрзалізниця запустить новий регіональний потяг Кривий Ріг – Дніпро. Квитки вже можна придбати на офіційному сайті компанії або у залізничних касах.

Потяг №828/827 Кривий Ріг – Дніпро курсувати в усі дні тижня, крім суботи, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Скільки коштує квиток

На момент написання новини ціна на квиток стартує від 118 гривень.

На сайті Укрзалізниці зазначається, що у дорозі пасажирам доведеться провести приблизно 2 години 37 хвилин. Потяг зупинятимуться на двох станціях: Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське.

Як Укрзалізниця береже пасажирів від коронавірусу

У пресслужбі Укрзалізниці наголосили, що вони роблять усе можливе, аби не допустити зараження пасажирів коронавірусом.

Для цього розроблено систему заходів безпеки: