Укрзалізниця назвала області з небезпечними маршрутами: що змінилось на 1 лютого
- На Харківщині дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику.
- На Запоріжжі та Сумщині моніторингові групи Укрзалізниці контролюють ситуацію, поїзди можуть зупинятися біля укриттів.
Укрзалізниця повідомила про зміни у русі поїздів у низці регіонів на 1 лютого. Через загрозу російських ударів подекуди організовано об'їзні маршрути.
Зміни наразі діють на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Про це проінформувала Укрзалізниця.
Де та які зміни діють для пасажирів?
- Харківщина
За даними Укрзалізниці, дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику. Через це пасажирам рекомендують їхати автобусами за об'їзним маршрутом.
- Запоріжжя
На Запоріжжі моніторингові групи "Укрзалізниці" контролюють ситуацію у посиленому режимі.
Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно,
– додали у компанії.
Також, як запевнили в Укрзалізниці, уже перевірено резервний варіант автобусного сполучення між Дніпром і Запоріжжям.
Пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, просять звертати увагу на вказівки поїзних бригад під час під'їзду до Дніпра. Пасажирам зворотнього напрямку – стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями на вокзалі.
- Сумщина
На Сумщині рух поїздів зберігається. Ситуацію контролюють моніторингові групи. У разі виникнення загрози поїзди можуть зупинятися біля укриттів.
Росія атакує залізницю: що відомо?
Росія цинічно б'є по об'єктах Укрзалізниці. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 30 січня, за добу зафіксували 7 ворожих ударів по залізниці.
27 січня Росія вдарила трьома дронами по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп". Внаслідок атаки загинули та постраждали люди, а також загорілися вагони.
У зв'язку з безпековою ситуацією наразі обмежено рух між Дніпром та Запоріжжям. Для пасажирів поїздів №37/38 і №85/86 організували перевезення автобусами.