Укрзалізниця звільнила провідників, що вимагали гроші за місця на евакуаційних поїздах

Поки люди намагаються втекти від обстрілів російських окупантів до більш безпечних регіонів, є ті, хто наживаються на чужому горі.

Таких недобросовісних провідників виявили в Укрзалізниці. За даними національного перевізника, двоє співробітників УЗ брали гроші з біженців.

Важливо Евакуаційні потяги на 7 березня

Тобто фактично вони здирали гроші з людей, які евакуйовувалися безкоштовними потягами. Провідників спіймали Сили внутрішньої служби безпеки Укрзалізниці. Провідники Равністов К.Є. та Піщанський вимагали з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 гривень з людини. Інцидент стався у потязі 36 Одеса – Перемишль.

Провідників вже звільнено, матеріали передаємо до правоохоронних органів.

Укрзалізниця працює цілодобово

Раніше журналіст та екснардеп Сергій Лещенко заявив, що Укрзалізниця зараз працює в режимі 24/7.

У таких екстремальних умовах 24 години на добу, 7 днів на тиждень. З моменту агресії в західному напрямку Укрзалізниця евакуювала понад мільйон пасажирів. Це справжній героїзм,

– заявив Лещенко.

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