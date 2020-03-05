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      Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до 8 березня: куди і скільки

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      Укрзалізниця запускає додаткові потяги до 8 березня / epravda.com.ua

      Для зручності пасажирів Укрзалізниця запускає 22 додаткових поїзди до 8 березня. Вони курсуватимуть на популярних напрямках.

      Про додаткові рейси до 8 березня повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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      Поїзди курсуватимуть від 5 до 10 березня. 

      Додаткові потяги їздитимуть на таких напрямках:

      • № 181/182 Київ – Львів. Зі Львова курсуватиме 6 та 9 березня, з Києва – 7 та 10 березня. Зі Львова відбуватиме о 12:18, до Києва прибуватиме о 00:02. З Києва – 00:55, прибуття до Львова о 10:36.
      • № 755/756 Київ – Львів. Зі Львова курсуватиме 6 та 9 березня, з Києва – 7 та 10 березня. Зі Львова відбуватиме о 23:00, прибуття до Києва о 05:50. З Києва – 00:15, прибуття до Львова о 05:47.
      • № 235/236 Київ – Ужгород. З Києва курсуватиме 5, 6, 8 та 10 березня, з Ужгорода – 6, 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 20:28, прибуття в Ужгород о 11:58. З Ужгорода – о 18:15, прибуття о 08:40.
      • № 239/207 Київ – Ужгород. З Києва курсуватиме 6 та 8 березня, з Ужгорода – 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 19:47, прибуття в Ужгород о 10:58. З Ужгорода відбуватиме о 18:00, у Київ прибуватиме о 10:20.
      • № 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці. З Києва та Чернівців курсуватиме 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 01:37, прибуття в Чернівці  о 17:30. З Чернівців – о 22:36, прибуття у Київ о 14:52.
      • № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці. З Києва їхатиме 6 березня, з Чернівців 9 березня. Відправлення з Києва о 15:03, прибуття до Чернівців о 08:15. Відправлення з Чернівців о 19:15, прибуття до Києва о 11:56.
      • № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів. З Києва курсуватиме 6 та 8 березня, з Рахова – 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 15:02 та прибуття до Рахова о 06:56. Зворотно відправлення о 18:00 та прибуття до Києва о 09:14.
      • № 267/268 Київ – Ковель. З Києва відбуватиме 6 та 10 березня, з Ковеля – 5 та 9 березня. Відправлення з Києва о 23:08 та прибуття до Ковеля о 08:19. З Ковеля – 23:45, прибуття до Києва – 10:54.
      • № 177 Київ – Хмельницький. З Києва та Хмельницького курсуватиме 9 березня. Відправлення з Києва о 05:15 та прибуття до Хмельницького о 12:00. З Хмельницького відправлення о 12:50 та прибуття до Києва о 20:37.
      • № 201/202 Київ – Жмеринка. Зі Жмеринки відбуватиме 6 березня, з Києва – 10 березня. Зі Жмеринки відправлення о 19:34 та прибуття до Києва о 00:09. З Києва – о 16:07, прибуття до Жмеринки – 21:30.
      • № 233/234 Київ – Вінниця. З Києва та Вінниці курсуватиме 9 березня. Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці 17:30, прибуття до Києва о 21:20.
      • № 161/162 Київ – Миколаїв. З Миколаєва їхатиме 5 березня, з Києва – 10 березня. З Миколаєва виїжджатиме о 22:13, до Києва прибуватиме о 12:32. Відправлення з Києва о 14:35 та прибуття до Миколаєва о 04:40.
      • № 209/210 Київ – Одеса. З Одеси курсуватиме 5 березня, з Києва – 10 березня. Відправлення з Одеси – 23:59, прибуття до Києва – 11:56. Відправлення Києва – 13:27 та прибуття – до Одеси о 23:24.
      • № 295/296 Київ – Одеса. З Одеси відбуватиме 6 березня, з Києва – 8 березня. З Одеси виїжджатиме о 07:57, до Києва прибуватиме о 19:28. Відправлення з Києва – 09:28, прибуття до Одеси –  19:50.
      • № 215/216 Київ – Кривий Ріг. З Кривого Рогу їхатиме 6 березня, з Києва – 10 березня. З Кривого Рогу відправлятиметься о 09:57, прибуття до Києва о 19:22. З Києва – о 10:50, прибуття до Кривого Рогу – 20:06.
      • № 281/282 Київ – Дніпро/Запоріжжя. З Києва курсуватиме 6, 8 та 10 березня. З Запоріжжя – 5, 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 21:47 та прибуття о 09:16. Відправлення з Запоріжжя о 18:12 та прибуття о 04:46.
      • № 205/206 Покровськ – Харків. З Покровська та Харкова їздитиме 6, 7, 9 та 10 березня. З Покровська відбуватиме о 09:20, прибуття до Харкова – 14:49. Відправлення з Харкова – 16:44 та прибуття до Покровська – 22:07.
      • № 242/241 Одеса – Дніпро. З Одеси курсуватиме 5, 7 та 9 березня. З Дніпра – 6, 8 та 10 березня. Відправлення з Одеси о 23:38 та прибуття о 09:40. Відправлення з Дніпра о 22:30 та прибуття о 08:20.
      • № 258/227 Одеса – Ужгород. З Одеси їздитиме 6 та 8 березня. З Ужгорода – 7 та 9 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 та прибуття о 11:32. З Ужгорода відправлення о 14:05 та прибуття о 09:30.
      • № 154 Кривий Ріг – Одеса. З Кривого Рогу їхатиме 6, 8 та 10 березня. З Одеси – 7 та 9 березня. З Кривого Рогу – 19:50, прибуття до Одеси – 06:18. З Одеси – 21:37 та прибуття до Кривого Рогу – 08:25.
      • № 204/203 Львів – Дніпро. Зі Львова – 6, 8 та 10 березня. З Дніпра – 5, 7 та 9 березня. Зі Львова відбуватиме о 21:20, у Дніпро прибуватиме о 11:24. З Дніпра – 16:39 та прибуття до Львова – 05:40.
      • № 168 Львів – Одеса. В обох напрямках курсуватиме 7 та 9 березня. Зі Львова – 09:40 та прибуття до Одеси – 20:23. З Одеси – 10:18 та прибуття до Львова – 21:05.

      Укрзалізниця також продовжила маршрут одного поїзда, а саме: № 132/131 Одеса – Вінниця – Київ. Він курсуватиме 9 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 12:29 та прибуття до Києва о 22:40. З Києва поїзд вирушатиме о 23:17 та прибуватиме до Одеси о 09:39.

      Також в Укрзалізниці призначили додаткові рейси:

      • № 095/096 Черкаси – Львів. З Черкас відбуватиме 5 та 8 березня, зі Львова 7 та 10 березня. З Черкас – 19:46 та прибуття до Львова – 10:36. Зі Львова відправлення – 12:53, прибуття до Черкас – 04:06.
      • № 720/719 Київ – Харків. З Києва курсуватиме до Харкова 7 березня, зворотно – 8 березня. З Києва відправлення – 18:30 та прибуття до Харкова о 23:36. З Харкова відправлення – 05:56 та прибуття до Києва о 11:08.
      • № 797/798 Харків – Запоріжжя. Курсуватиме у обох напрямках 6, 7 та 9 березня. Відправлення з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05. З Запоріжжя відправлення о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: 8 березня Новини України Новини Івано-Франківська Новини Хмельницького Вінниця Новини Одеси Новини Запоріжжя Новини Дніпра Новини Харкова Новини Черкас Новини Львова Новини Києва Укрзалізниця
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