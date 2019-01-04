"Укрзалізниця" запускає ще один потяг на Донбас

З 18 січня 2019 року "Укрзалізниця" планує запустити новий потяг на Донбас сполученням Харків – Покровськ (Донецька область). Поїзд буде курсувати із зупинками на станціях Миколаївка-Донецька, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Потяг Харків – Покровськ буде курсувати кожну п’ятницю та неділю. Із Покровська поїзд вирушатиме о 09:20 та прибуватиме до Харкова о 14:49. Зворотно він вирушатиме о 16:35 та прибуватиме до Покровська о 22:01.

Графік поїзда розроблений так, щоб пасажири, які прибуватимуть до Харкова, могли пересісти на поїзди, що курсують до інших регіонів України. Зокрема, у напрямку Києва, Львова, Одеси, Херсона, Новоолексіївки та інших міст,

– повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Нагадаємо, у грудні 2019 року "Укрзалізниця" призначила новий потяг на територію Донбасу із сполучанням Київ – Лисичанськ.