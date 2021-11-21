Як Притула навчається в університеті: відверті подробиці від проректора відомого вишу

Український телеведучий, волонтер та шоумен Сергій Притула цьогоріч вступив до Українського католицького університету. Йдеться про магістерську програму "Публічне управління та адміністрування".

Раніше телеведучий у співпраці з керівництвом освітнього закладу проводив, зокрема фандрейзингові кампанії для залучення коштів до ВНЗ. Як Сергій Притула навчається у закладі та як поводиться – в інтерв'ю 24 каналу розповів проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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Що відомо про Український католицький університет Приватний вищий навчальний заклад у Львові, який успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької богословської академії. У 1928-1929 роках її створив Митрополит Андрей Шептицький, а очолив о. Йосиф Сліпий. Після закриття Греко-Католицької богословської академії в 1944 році її місію та функції перейняв на себе Український католицький університет Св. Климентія Папи в Римі. У 1994 році діяльність Академії відновили під назвою "Львівська богословська академія", а в 1998 році остання здобула міжнародну акредитацію. Першим ректором УКУ призначили о. Бориса Ґудзяка, який наразі є президентом навчального закладу. Водночас Богдан Прах – чинний ректор ВНЗ.

Як навчається відомий телеведучий

Він тільки вступив до університету. Пари відвідує, поводиться чемно. Фото є. Сесія покаже, як вчиться. Сергій і раніше долучався достатньо активно в межах волонтерської діяльності. Про це нечасто можна прочитати та почути

– наголосив Шеренговський.

Він уточнив, що раніше співпраця з Притулою була у рамках фандрейзингової кампанії.

Шеренговський гарно відгукується щодо студента Притули / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Чому Притула вирішив продовжити навчання

У липні 2021-го Сергій Притула повідомив у Facebook, що цьогоріч вступив до Українського католицького університету, де на магістратурі вивчатиме "Публічне управління та адміністрування". Він уточнив, що хоче заповнити "прогалини" у сфері державного управління.

Притула і раніше не приховував, що участь у політичному житті країни є для нього пріоритетом / Фото з фейсбуку Сергій Притули

Моїм пріоритетом на наступних, мінімум, десять років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління. І для того, щоб заповнити прогалини у цій царині та систематизувати все те, що вже знаю та вмію, навіть у сорок років не завадить повернутися за парту!

– написав він.