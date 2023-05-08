Уламки БпЛА у Києві пошкодили газову трубу високого тиску та резервуар з паливом

У столиці продовжують вивчати наслідки падінь уламків у різних районах. Зокрема ці уламки пошкодили газову трубу високого тиску та резервуар з паливом.

Про це повідомили в КМВА. Мова йде про пошкодження у Шевченківському та Солом'янському районах міста.

Зверніть увагу У Києві уламки безпілотника впали на злітну смугу аеропорту "Жуляни"

Наслідки падіння уламків

За даними КМВА, у Шевченківському районі Києва унаслідок падіння уламків на двоповерхову будівлю, пошкоджена газова труба високого тиску. Через це виникло горіння газового факелу.

Працює переносний лафетний ствол, полум'я збито, працює ДСНС та газова служба. Інформація по постраждалим уточнюється,

– повідомили в КМВА.

Водночас уламки в Солом'янському районі пошкодили резервуар з паливом, місткість якого 10 тонн. Це спричинило витік пального, на місце вирішили рятувальники. Пожежі немає.

Наслідки інших падінь уламків безпілотників у Києві

У Святошинському районі уламки безпілотника спричинили займання автомобіля. Також за свідченнями очевидців, пошкоджений будинок. Мер Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків 1 людина постраждала;

У Солом'янському районі уламки також упали на злітну смугу аеропорту "Жуляни". Віталій Кличко повідомив, що у районі 3 осіб постраждали, 2 з яких госпіталізовані. Проте мер не уточнював, чи це трапилося через уламки на злітній смузі, чи ж в районі резервуару з пальним.

Важливо! Щодня Росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет чи дронів після успішної роботи сил ППО. Наголосимо, що у падіннях уламків одна причина – Росія.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.