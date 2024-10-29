Уламки дронів ворога впали у Києві – загорілися будівлі та автомобілі

Унаслідок атаки БпЛА по Києву вночі 29 жовтня зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі. Попередньо, сталося загорання автомобілів, житлової будівлі та торгівельного приміщення.

Про це пишуть КМВА та міський голова Віталій Кличко. Всі екстрені служби на місці, обставини та наслідки атаки ворога з'ясовують.

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Повітряну тривогу в столиці оголосили о 04:20 (не вперше за ніч). Повітряні сили попередили, що в Київській області є групи "Шахедів", які створили загрозу безпосередньо для Києва.

Київська МВА повідомила про роботу ППО в місті. О 04:51 з інформації КМВА стало відомо, що внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі.

Сталося загорання автомобілів, житлової будівлі та торгівельних приміщень, як уточнив міський голова Віталій Кличко. Оперативні служби попрямували на місце.

Також, як повідомив Кличко, надійшла інформація про постраждалих – мовилося про 2 людей, яким медики надали допомогу. Одного постраждалого госпіталізували, жінці ж допомогли на місці.

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Пожежу вже ліквідували. Та, на жаль, є ризик розгерметизації системи подачі газу. Аварійна служба газу прямує на місце.

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Зауважимо, перед цим Харків зазнав авіаційного обстрілу. В Основ'янському районі, за даними місцевої влади, пошкоджені понад 20 будинків. Там тривають роботи з розбору завалів, але вже відомо про 4 загиблих.