Уламки збитих цілей зафіксовані у 6 районах Київщини: спалахнула пожежа, пошкоджений цвинтар
Джерело:Руслан Кравченко
Ворог вкотре здійснив масовану нічну атаку ударними дронами на Київську область. На жаль, у регіоні не минулося без пошкоджень інфраструктури.
Загалом тривога тривала 7 годин. Про наслідки нічної атаки на Київську область розповів начальник ОВА Руслан Кравченко.
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Які наслідки атаки на Київщину
Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 7 годин. В області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено,
– розповів начальник Київської ОВА.
За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не відбулося, однак уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області.
Як уточнив Кравченко, у п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку.
В іншому районів уламки пошкодили місцевий цвинтар. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.