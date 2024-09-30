Уламки збитих цілей зафіксовані у 6 районах Київщини: спалахнула пожежа, пошкоджений цвинтар

Ворог вкотре здійснив масовану нічну атаку ударними дронами на Київську область. На жаль, у регіоні не минулося без пошкоджень інфраструктури.

Загалом тривога тривала 7 годин. Про наслідки нічної атаки на Київську область розповів начальник ОВА Руслан Кравченко.

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Які наслідки атаки на Київщину

Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 7 годин. В області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено,

– розповів начальник Київської ОВА.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не відбулося, однак уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області.

Як уточнив Кравченко, у п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку.

В іншому районів уламки пошкодили місцевий цвинтар. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.