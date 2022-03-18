Уламки збитої ракети потрапили у будинок у Києві: фото масштабних руйнувань

Вранці 18 березня українська протиповітряна оборона збила ракету російських загарбників. Однак її залишки потрапили у житловий будинок Подільського району та спричинили пожежу.

5-поверховий житловий будинок, в який влучили уламки ракети, зазнав сильних руйнувань, повідомляє 24 канал.

Читайте також Обстріл житлового кварталу на Подолі у Києві: прокуратура розпочала розслідування

Наслідки потрапляння у будинок уламків ракети

Внаслідок потрапляння уламків збитої ракети у житловому будинку Подільського району спалахнула пожежа. Там загорілися квартири з 1 по 3 поверхи.

Рятувальники ліквідували пожежу, однак будинок став непридатним для проживання.

Наслідки влучання уламків ракети в будинок у Києві: Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Обстріл 5-поверхівки на Подолі: що відомо

Росіяни 18 березня приблизно о 08:00, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл території житлової забудови у Києві. Уламки ракети потрапили у 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Загалом пошкодження зазнали 6 житлових будинків, дитячий садок та школа.

Внаслідок атаки ворога 1 людина загинула, 19 постраждали (серед них – 4 дітей) та 98 людей евакуювали. Рятувальні роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшитися.

Столична прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення звичаїв війни та умисним вбивством.

Зверніть увагу – Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва