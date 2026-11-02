Німецькі ультраправі вимагають зупинити допомогу Україні та зняти санкції з Росії

Представники партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) презентували у Берліні два програмні документи. У них ультраправі закликали зупинити допомогу Києву та визнали повернення Криму нереальним.

Також вони підтримали політику президента США. Про це повідомляє Welt.

Що вимагають ультраправі?

У понеділок, 2 листопада, заступники голови фракції Маркус Фронмаєр і Штефан Кейтер разом із представником профільної робочої групи Герольдом Оттеном презентували власні зовнішньополітичні напрацювання. У документах ультраправі декларують намір зблизитися з Москвою та поглибити співпрацю з Вашингтоном під час президентства Дональда Трампа.

Окрім того, у документі згадана й Україна. У розділі щодо зв'язків із Росією німецькі депутати вирішили не повторювати засудження повномасштабного вторгнення.

Натомість автори запропонували змиритися із територіальними втратами нашої держави.

Війна в Україні – це трагедія, яку слід якнайшвидше припинити,

– наголосили автори декларації.

Згідно з оприлюдненою концепцією, Україна має знову набути статусу нейтральної держави й назавжди відмовитися від планів щодо вступу до ЄС або НАТО. Нагадаємо, що країна-агресорка окупувала Крим, коли Україна була позаблоковою державою.

Збереження українського суверенітету на територіях, що залишаться після можливого перемир'я, ультраправі пропонують довірити зовнішнім державам-гарантам, які не беруть участі у протистоянні.

Відновлення контролю над усіма територіями, включно з Кримом, є нереальним,

– заявили політики.

В іншому блоці ультраправі висловилися за активний діалог із Вашингтоном, наголосивши на спільній культурі та німецькому корінні президента Сполучених Штатів. Вони схвалили потенційне скорочення американського військового контингенту в Німеччині та відмову від розміщення на її території ракет США.

Разом із зупинкою військової підтримки України фракція знову наполягає на повному скасуванні санкційного тиску проти Москви та відновленні прокачування газу через вцілілі гілки морського трубопроводу "Північний потік".

Раніше лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель переконувала європейців у нібито поразці Києва. Окрім того, вона закликала припинити фінансування українського спротиву на рівні регіональних парламентів.