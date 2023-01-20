Впоралися і без ЗСУ: в Ульяновську мобілізовані окупанти масово повмирали на полігоні

Мобілізовані окупанти зазнають шалених втрат не тільки на полі бою, але й на полігонах. Так, в Ульяновську загарбники вмирають через п’янки.

Про це стало відомо з розмови російського окупанта та його дівчини. Відповідне відео оприлюднила українська розвідка.

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В Ульяновську загарбники масово вмирають на полігоні

Кажуть, що там ті, хто сидить зараз в Ульяновську, що вже точно в січні їдуть міняти нас. Це вже точно. Ми Мордва. У нас "300-ті" є і 2 "200-их". А в Ульяновську – вони ніде не були, ні в Україні, ніде – у них 30 "300-х",

– розповів окупант.

За словами загарбника, на полігоні солдати вмирають через п'янки, замерзання від передозування наркотиками та бійки по п'яні.

"Вчора ці дострілялися. Перша рота наша. Гранати кидали, просто, ну, по п'яні. Доприколювалися, 16 штук прилетіло туди. Ну, вони здали, по ходу, свої позиції і туди прилетіло", – наголосив окупант.

Окупанти вмирають на полігоні в Ульяновську: дивіться відео

Актуальні втрати ворога

Загалом втрати російської армії станом на 20 січня сягнули 119 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 770 загарбників.

Втрати окупантів у техніці: