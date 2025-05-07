Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста. Так, в Умані зранку 7 травня пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Умані

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

В Повітряних силах об 11:16 повідомили жителів Черкащини про загрозу атаки дронів. Так, тоді вказувалося про рух БпЛА повз Звенигородку та Шполу. Також інформували БпЛА курсом на Канів та Тальне.

Об 11:55 стало відомо, що в Умані було чутно вибухи. В ПС о 12:00 наголосили, що над містом літає ворожий БпЛА.

Станом на 12:07 в регіоні все ще триває повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 травня окупанти тероризували Київ. Ворог атакував столицю "Шахедами" та балістичними ракетами, унаслідок чого є руйнування.