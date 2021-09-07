В Умані горів гуртожиток університету: 6 неповнолітніх у лікарні – фото з місця події
Джерело:ДСНС
У гуртожитку Уманського національного університету садівництва спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждали 6 неповнолітніх студентів.
Інцидент трапився 7 вересня у чотирьохповерховій будівлі на вулиці Глібка. Поліція з'ясовує, що стало причиною загорання.
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Прибувши на місце події, поліцейські забезпечили евакуацію мешканців гуртожитку та вивели з приміщення майже 30 неповнолітніх. Відомості за даним фактом вже внесли до Єдиного обліку. Правоохоронці продовжують забезпечувати охорону будівлі.
Що відомо про постраждалих
- 4 студентів отруїлися чадним газом. Зараз вони перебувають під наглядом медиків в Уманській центральній лікарні.
- Ще 2 неповнолітніх травмувалися склом. Коли сталося займання на першому поверсі, вони намагалися вибратися на вулицю через вікно.
Пожежа в гуртожитку в Умані / Фото Нацполіції
Рятувальники швидко ліквідували пожежу / Фото Нацполіції
Відомо, що вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі у ДСНС залучили 7 одиниць техніки та 20 рятувальників. Вони евакуйовували студентів за допомогою автодрабин.
Пожежа у гуртожитку в Полтаві
- Наприкінці сепня пожежа спалахнула у гуртожитку Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Ймовірно, загорівся комп‘ютер.
- Пожежників викликали о 10:40 ранку. Їм знадобилося лише 12 хвилин, аби локалізували займання у будівлі.
- Усіх студентів та мешканців гуртожитку евакуювали. Про постраждалих у поліції та ДСНС не повідомляли.