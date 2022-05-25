Місцеві телеграм-канали Херсона повідомляють, що у небі над містом щось збили. Закликаємо містян бути обережними та не полишати укриття.

До теми По всій Україні оголосили повітряну тривогу – усім в укриття

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в Умані теж чути вибухи. Місцеві жителі припускають, що могла спрацювати ППО, оскільки диму ніде не видно. Очікуємо інформацію від офіційних джерел.

По всій Україні повітряна тривога

Наголосимо, що наразі по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги, зокрема на Черкащині. Наразі тривога не лунає лише на Херсонщині, оскільки понад місяць звідти не надходять сигнали. Але загроза ракетного удару в регіоні лишається, тому радимо місцевим жителям бути обережними й зважати на сигнал тривоги у сусідніх регіонах.

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси місця влучання ракет, жодних фото та відео з наслідками обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Загроза ракетних ударів з Росії та Білорусі лише зростає: що варто знати

В окупованому Криму російські загарбники завантажують на підводні човни ракети типу "Калібр".

20 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр".

Після цього стало відомо, що Росія посилює своє угрупування кораблів в Чорному морі. Зранку 23 травня стало відомо, що в море зайшов фрегат "Адмірал Макаров".

Відомо, що наразі у Чорному морі перебувають 2 третини боєздатних підводних човнів флоту країни-агресорки. Тобто 4 з 6 наявних.

Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області – на 50 кілометрів від українського кордону.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні 2 275 ракет і завдала понад 3 тисячі авіаударів.

До теми – "Адмірал Макаров" заходить в Чорне море: в Одеській ОВА оцінили ризики