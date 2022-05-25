Місцеві телеграм-канали Херсона повідомляють, що у небі над містом щось збили. Закликаємо містян бути обережними та не полишати укриття.

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Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в Умані теж чути вибухи. Місцеві жителі припускають, що могла спрацювати ППО, оскільки диму ніде не видно. Очікуємо інформацію від офіційних джерел.

По всій Україні повітряна тривога

Наголосимо, що наразі по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги, зокрема на Черкащині. Наразі тривога не лунає лише на Херсонщині, оскільки понад місяць звідти не надходять сигнали. Але загроза ракетного удару в регіоні лишається, тому радимо місцевим жителям бути обережними й зважати на сигнал тривоги у сусідніх регіонах.

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