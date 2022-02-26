В Умані оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти не зупиняють обстрілів та атак на українські території. Ворог зустрічає хоробру відсіч українських сил, бої тривають.

Російські війська цілу ніч атакували українські міста. Особливо активно вони діяли у Києві, але не змогли захопити жоден об'єкт. ЗСУ та територіальна оборона вдало відбили наступ окупантів, активні бойові дії у столиці тривають.

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Повітряна тривога в Умані

В Умані оголошено повітряну тривогу. Усім мешканцям потрібно пройти в укриття або залишатися у безпечному місці.

Раніше повітряну тривогу оголосили у Харкові, сирени лунають на території Львівської та Волинської областей.

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