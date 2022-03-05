В Умані – повітряна тривога: всім негайно в укриття

В Умані лунають сирени. Всім мешканцям необхідно негайно спуститись в укриття.

Повідомлення про повітряну тривогу в Умані з'явилось близько 14:20 5 березня. Укриття не можна покидати доти, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.

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Зберігайте спокій і за можливості допомагайте старшим людям, сім'ям з дітьми та людям з інвалідністю разом з вами пройти до безпечного місця.

Як діяти, коли лунає повітряна тривога / Коротке нагадування

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