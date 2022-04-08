"Умиротворення Росії – боягузство": прем'єр Польщі розкритикував владу Угорщини

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував владу Угорщини, оскільки вважає необхідним визнати злочини Росії. Також він закликав посилити санкційний тиск на Кремль.

Політик про це говорив у Сеймі своєї країни 7 квітня. Окрім цього він висловився щодо політики "умиротворення" Росії, яка була в Європі багато років.

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Поляки добре знають, які методи Росії

Моравецький під час виступу закликав конфіскувати власність російських олігархів і російської держави. Адже це один із важливих елементів санкційного тиску. Також у промові він нагадав, що Росія стала першим постійним членом Радбезу ООН, якого виключили з Ради з прав людини.

Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики,

– підкреслив політик.

Зараз Польща закликає створити міжнародну комісію для розслідування російських злочинів в Україні. За словами прем'єра, найголовніше – всім відкрити очі, "особливо в Угорщині".

Моравецький впевнений, що методи Росії не є чимось новим. Адже при вторгненні в Україну, вона послуговується "напрацюваннями" радянської влади. Прем'єр нагадав, що поляки на гіркому досвіді знають, які це методи.

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