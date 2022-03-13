В умовах окупації телеканал ЕнТС в Енергодарі змушений припринити мовлення

13 березня 2022 , 15:58
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Джерело:

фейсбук-сторінка телеканалу ЕнТС

Через тимчасову російську окупацію місцевому телебаченню Енергодару довелося припринити своє мовлення. Мовиться про телеканал ЕнТС.

Працівники телеканалу попередили у фейсбуці про це своїх глядачів. Вони наголосили, що не співпрацюють з російськими окупантами.

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Офіційна заява телеканалу

В ЕнТС пояснили, що в умовах окупації були змушені ухвалити таке рішення. 13 березня об 11:18 там застерегли, що з того моменту телеканал ніяк не пов'язаний з контентом, який транслюється по телебаченню. "Поки працюватимемо на нашій сторінці", – зазначили журналісти. Очевидно, мовиться про соцмережі.  

Про ситуацію в Енергодарі

На початку березня росіяни захопили Запорізьку АЕС – це найбільша атомна електростанція в Європі. Вона розташована саме в Енергодарі. Окупанти зробили ядерний об'єкт своєю військовою базою й не збираються його покидати. Як повідомляють у ЗМІ, персоналу АЕС доводиться працювати під дулами автоматів.

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Автор: Ірина Буртик