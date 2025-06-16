Росіяни висунили нову цинічну умову для закінчення війни

Москва продовжує війну і не має наміру її зупиняти. На фронті триває літня кампанія російського наступу. Водночас Кремль і надалі прикидається нібито готовим до миру, висуваючи Києву усе нові і нові і дедалі більш безсоромні вимоги.

Під час другого раунду прямих переговорів у Стамбулі Росія передала Україні документ зі своїми умовами для припинення вогню. Серед них було: виведення українських військ з незаконно записаних до російської конституції областей, скорочення чисельності ЗСУ, відмова від НАТО та інших військових альянсів, надання російській мові статусу офіційної, скасування усіх санкцій проти Кремля, відмова Заходу від постачання Києву озброєння, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін опиниться на роздоріжжі: військовий сказав, коли можливі реальні перемовини з Росією

Ще одна неможлива вимога до України від окупантів

Як пише The Moscow Times, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що для завершення війни Росія вимагатиме від України позбутися зброї, яку надали західні країни.

В інтерв'ю пропагандистам чиновник наголосив, що усі запаси іноземного озброєння українці мають утилізувати та знищити.

Грушко зазначив, що, мовляв, надана Україні західна зброя становить загрозу безпеці не лише Росії, а й країнам Заходу. Він згадав за зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", передані моджахедам в Афганістані, які згодом довелося "взяти під контроль".

Росіянин зауважив, що, попри негативний досвід минулого, політики й далі безвідповідально постачають зброю на ринок. При цьому, за його словами, вони добре усвідомлюють, що вона через корупцію опиняється на чорних ринках по всьому світу, включно з Європою.

До слова, російський меморандум щодо припинення вогню в Україні президент Зеленський назвав "ультиматумом", який ніхто не буде "сприймати серйозно".