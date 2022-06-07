Умови утримання полонених: дружини захисників Маріуполя хочуть залучити Червоний Хрест

Дружина захисника Маріуполя Дениса Прокопенка Катерина розповіла, в яких умовах зараз утримують військових. Крім того, вона зазначила, що рідні хочуть залучити до процесу Червоний Хрест.

Про це вона заявила під час телемарафону. Дружина українського військового підкреслила, що не володіє достовірною інформацією про те, в якому стані її чоловік, передає 24 канал.

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Кажуть, що умови задовільні, але це неможливо перевірити

Катерина Прокопенко розповіла, що рідні захисників "Азовсталі" створили асоціацію. Завдяки їй вдається підтримувати зв'язок і ділитись тією інформацією, яка десь виринає.

Що ж стосується умов, в яких перебувають військові, то їх називають задовільними. Принаймні так кажуть.

У принципі це єдина інформація, яка в нас є. Єдине, що ми плануємо, – залучити Червоний Хрест. Усе ж таки його обов’язок якраз дослідити та показати справжні умови,

– підкреслила вона.

Катерина Прокопенко додала, що інформацію про умови подає лише російська сторона. І не факт, що відео, в яких зняті військові, не є зрежисованими. Тож українській стороні зараз необхідна незалежна сторона, незалежні журналісти. Також важливою є підтримка моніторингової місії Червоного Хреста.

Дружина захисника Маріуполя додала, що у Червоному Хресті прагнуть навідатись до українських військових. Але цього недостатньо, адже вирішує тут російська сторона. А в країні-агресорці не надто зацікавлені у тому, щоб Червоний Хрест побачив реальну ситуацію.

Рідні захисників "Азовсталі" наразі планують поспілкуватись з представниками організації у Києві. Під час цього можна буде планувати подальші дії. Не виключає Катерина Прокопенко того факту, що з Червоного Хреста вже навідувались до наших військових.

Зараз перемовинами про обмін займається ГУР

Катерина Прокопенко переконана, що у відомстві до питання обміну захисників "Азовсталі" ставляться максимально серйозно. Тож вона вірить у роботу ГУР, а також плекає надії на те, що усе вдасться.

Що стосується самих військових, то українців дружина військового попрохала не забувати про них. Вона підкреслила, що необхідно говорити про захисників "Азовсталі", ділитись їхніми світлинами й історіями. Усе це дозволить пришвидшити їхнє повернення додому.

Дружина захисника "Азовсталі" розповіла також, що її номер виклали на російських ресурсах. Тож тепер вона отримує погрози. Жінка переконана, що це роблять для того, щоб дестабілізувати психічний стан.

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