"Наче в санаторії": у мережі з'явились відео, як російських полонених утримує Україна

Україна гуманно ставиться до російських полонених, а відтак умови їх утримання нагадують скоріше санаторій, ніж полон. Окупанти мають збалансоване харчування, доступ до медицини та людське ставлення.

Відомі українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали умови утримання окупантів та навіть поспілкувались із деякими з них. Чи цінують вони гуманність України та як живуть – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти набирають вагу у полоні

Раціон окупантів триразовий та збалансований, навряд чи вони так харчувались в Росії: є стандарт по калоріях, кожного прийому їжі є салат, м'ясо. Раціон окупантів повністю відповідає стандартам Женевської конвенції.

Живуть росіяни у казармах, сплять на зручних ліжках.

Умови життя російських полонених: відео

Окупанти також мають доступ до медичних послуг, зокрема у шпиталі є кабінет дантиста та інші кваліфіковані спеціалісти. З полоненими працює психолог.



Росіяни мають доступ до медичних послуг / Скриншот з відео

Також вони мають час і на дозвілля. Зокрема, російські військові мають зону відпочинку, доступ до каплички і магазину, де можуть придбати собі необхідні речі за свої гроші.

Військовополонені мають роботу, працюють з понеділка по суботу. За роботу отримують близько 30 гривень на день. Не забуваємо, що увесь час у полоні вони продовжують отримувати зарплатню від Росії,

– розповів Ліберов.

Окупанти фактично ведуть повноцінне життя, будучи в полоні: відео

Що говорять росіяни у полоні

Попри такі умови та гуманне ставлення України до полонених окупантів, вони все ще не шкодують, що пішли воювати. Ті, які погодились говорити на камеру, розповіли, що від них, мовляв, нічого не залежало і вони просто "виконували накази".

Так, на запитання, що окупант робитиме після перемоги України, той іронічно зауважив, "що це ще не факт".

Чи цінують окупанти гуманне ставлення: відео

Попри численні відеодокази знущань російських військових над українськими полоненими, Україна продовжує гуманно ставитись до полонених з Росії. Наша держава дотримується норм Женевської конвенції і поважає права людини.