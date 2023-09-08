Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

За поданням Президента України Володимира Зеленського Верховна Рада 6 вересня призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони. Він став першим в історії України кримським татарином, який очолив Міністерство оборони.

Фахівці називають Рустема Умєрова професіоналом та чудовим перемовником з величезними зв'язками в різних частинах світу. Що означає вибір нового міністра для подальшого перебігу російсько-української війни – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги Має бездоганну репутацію й націлений на деокупацію Криму: що відомо про Рустема Умєрова

Перший з кримських татар

20 лютого 2014 року – поки президент-зрадник Віктор Янукович планує втечу на тлі перемоги Революції Гідності проти його диктаторського режиму, Росія починає свою експансію на територію України. Першим у кривавих планах Кремля був український Крим.

Користуючись слабкістю постмайданної влади України, озброєні "зелені чоловічки" захоплюють український півострів. Центром проукраїнського спротиву в Криму виступає консолідований кримськотатарський народ.

6 вересня 2023 року – майже 10 років по тому, розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що розпочалося, зокрема, з території окупованого Криму. Верховна Рада призначає новим міністром оборони України Рустема Умєрова – представника кримськотатарського народу.

Це вперше в історії України кримський татарин очолив ціле міністерство. Та що ще важливіше – символізм миті, коли саме це сталося. Адже на думку низки експертів, Україна зараз перебуває на порозі ключового етапу війни. Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі 24 Каналу навіть висловив переконання, що раніше такого просто не могло б статися.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу Ще років 10 тому саме припущення, що етнічний кримський татарин, навіть найкращий професіонал, може претендувати на високу посаду в державі – було б неможливим. Повірте, я знаю про що говорю.

Зараз, на його думку, українське суспільство неймовірно змінилося. Мовляв, сьогодні ми є очевидцями формування української політичної нації, яка є фактором, що цементує Українську державу.

У цьому аспекті призначення Рустема Умєрова міністром оборони України можна розглядати як свідчення успішної інтеграції представників корінного кримськотатарського народу в органи державної влади України.

Інакше й не повинно бути, бо Україна є нашою єдиною державою. Для кримських татар це не проста слова, наша батьківщина Крим – територія, на якій сформувалася кримськотатарська нація, є невід'ємною частиною України,

– наголошує Рефат Чубаров.



Заява Меджлісу кримськотатарського народу щодо кандидатури Рустема Умєрова / Фото з фейсбуку Рефата Чубарова

Призначення Умєрова – чіткий сигнал Путіну

Щойно в публічному просторі почали обговорювати кандидатуру Рустема Умєрова на пост міністра оборони, як західні ЗМІ одне за одним почали писати про символізм такої кандидатури. Мовляв, призначення представника кримськотатарського народу буде чітким сигналом світу, що Крим після перемоги України залишиться українським.

Акцент саме на кримський вектор у зарубіжних обговореннях зміни керівництва Міністерства оборони України помітив і Рефат Чубаров. Він зауважив доволі цікавий факт у таких дискусіях.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу Саме під таким кутом призначення Рустема Умєрова розглядають особливо в Росії. Мабуть, уже відчувають, що час розплати за скоєні ними злочини неминучий.

Політолог Микола Давидюк у коментарі 24 Каналу також говорить про символізм такого призначення. Мовляв, призначення міністром оборони представника кримськотатарського народу, зокрема, є й меседжем Росії, що Україна не відмовляється від Криму й буде його звільняти.

Кримськотатарський народ – це частина України, українського народу. Ми як велика політична нація можемо бути різними, але від цього не менш єдиними,

– наголошує Микола Давидюк.

Він також зауважив, що у своєму програмному інтерв'ю Наталії Мосейчук озвучив і чіткі меседжі Заходу. Серед них те, що Україна обов'язково буде повертати нині окупований Крим, але за допомогою політичного тиску. Ще одним таким меседжем була обіцянка, що Україна не воюватиме на території Росії, аби не втратити підтримку Заходу.

Микола Давидюк Політолог Так, наявність кримського татарина на цій посаді – це меседж, 100%. Сильний, гарний і правильний меседж.

Рустам Умєров вперше виступив на посту міністра оборони: дивіться відео

Умєрова обрали не за етнічне походження

Попри увесь символізм такого призначення, наші співрозмовники переконані, що ключовим критерієм при виборі кандидата в міністри оборони були його особисті якості та професійні зв'язки серед країн-партнерів.

Микола Давидюк особисто знайомий з Рустемом Умєровим, адже у 2019 році вони разом балотувалися до Верховної Ради за списком політичної партії "Голос". Фахівець переконаний у професійності нового міністра оборони.

Микола Давидюк Політолог Це супер-крутий комунікатор. Дуже працелюбний, дуже талановитий, з гарною освітою та дуже сильними контактами на Заході, Близькому Сході та в Туреччині. Він знає ситуацію у сфері оборони й що відбувається з війною, адже з перших днів був у переговорних групах. Уся інформація вже в нього й не потрібно витрачати час, щоб почати керувати міністерством.

Політолог переконаний, що тісні контакти Рустема Умєрова за кордоном матимуть практичні результати для України у війні з Росією. Якщо у випадку з Заходом – це потенційні зброя та гроші, то Близький Схід – це одна з основ глобального Півдня, підтримкою якого так прагне заручитися Україна.

А Туреччина – це база зернового коридору. Тому тут усі його сильні сторони надзвичайно потрібні й правильні для нашої країни. Я думаю, що це непогане підсилення всього того, що відбуватиметься в Міністерстві оборони,

– наголосив Микола Давидюк.

Водночас він переконаний, що саме професіоналізм Рустема Умєрова був першочерговим критерієм при визначенні його як кандидата на пост нового міністра оборони.

Микола Давидюк Політолог Одне іншому не заважає, але я не думаю, що його етнічне походження якось впливало на призначення.

Такаж з позитивної сторони Рустема Умєрова описує й глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він певен, що новий міністр оборони – дуже цілеспрямована людина та гарний перемовник.

Я добре знайомий з батьком Рустема. Тому думаю, що в його діяльності йому дуже допомагає традиційне кримськотатарське виховання, в основі якого лежить поважне ставлення до людини,

– розповідає Рефат Чубаров.

Глава Меджлісу пояснює, що в налагодженні близьких контактів у Туреччині Умєрову допомогла робота з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Адже Умєров раніше був помічником Джемілєва.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу Після виборів у 2019 році, ставши народним депутатом, Рустем Умєров органічно включився в роботу різних органів Верховної Ради. Він не побоявся брати на себе відповідальність, що сприяло розширенню його зв'язків із політиками зі США.

Варте уваги Союзник на двох стільцях: до чого Ердоган готує Путіна та як на це впливають гроші Катару

Росія намагалася зірвати призначення Умєрова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також зауважив, що невідворотність звільнення Криму, яка з призначенням нового міністра оборони України стає лише очевиднішою, доводить до сказу російських політиків і пропагандистів.

З одного боку вони посилюють репресії в окупованому Криму проти кримських татар та етнічних українців, з іншого – роблять відчайдушні зусилля з демонізації України та її дискредитації,

– відзначає Рефат Чубаров.

Вкотре російська пропаганда активізувалася саме перед призначенням Рустема Умєрова новим міністром оборони. У такий спосіб ворог намагався запобігти цьому призначенню.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу Наші спостереження в закордонних ЗМІ напередодні призначення показують, що практично всі фейки проти нього готувалися в Москві та поширювалися через іноземні ЗМІ, що контролюються російськими спецслужбами. Зокрема, через ті, що розташовані на території Туреччини.

Вивчення помилок історії

Очевидно, що саме нерозуміння проблем Криму з боку центральної влади України ще задовго до 2014 року й було однією з передумов для того, що Росія змогла окупувати півострів. Зокрема, в офіційного Києва до окупації Криму зазвичай були доволі “натягнуті” відносини з кримськими татарами.

Та глава Меджлісу наголошує: не лише з кримськими татарами. Мовляв, до 2014 року державна українська влада не мала цілісної політики щодо Криму, а чиновникам у Сімферополі дозволяли робити все, що їм заманеться, аби лише “був порядок”.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу Відповідно таким цей “порядок” і був: за 23 роки Незалежності України в Криму відкрили лише 7 шкіл з українською мовою навчання на 500 тисяч етнічних українців і 14 шкіл із кримськотатарською мовою навчання на 300 тисяч кримських татар.

За його словами, українська влада роками ставила передовсім інтереси лише етнічних росіян, які мешкали в Криму, нехтуючи правами кримських татар та етнічних українців. Як наслідок це призвело до того, що Київ більше не міг стримувати економічну, духовну та ідеологічну експансію Москви на територію Криму.

Ставлення до кримськотатарського народу з боку українського суспільства, а особливо українського політукума, кардинально змінилося внаслідок подій лютого – березня 2014 року й до тепер, коли кримські татари відкрито протистоять російській окупації,

– наголосив Рефат Чубаров.

За часи Незалежності представників кримськотатарського народу багато разів обирали на виборні посади – Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров неодноразово були депутатами Верховної Ради України та Верховної Ради Криму.

Втім, на високі державні посади кримських татар довгий час не призначали. Навіть постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим довгий час були лише етнічні українці чи росіяни. Лише у 2018 році Ізет Гданов став першим кримським татарином на цій посаді. Та й той лише з приставкою “виконувач обов’язків”.

Він є представником молодшого покоління кримських татар, які впевнено інтегруються в державну політику України:

Таміла Ташева – постійна представниця президента України в АР Крим,

– постійна представниця президента України в АР Крим, Арсен Жумаділов – керівник Агенції закупівель у сфері оборони (орган створений ще за часів міністра оборони Олексія Резнікова, але досі не розпочав свою роботу),

– керівник Агенції закупівель у сфері оборони (орган створений ще за часів міністра оборони Олексія Резнікова, але досі не розпочав свою роботу), Еміне Джепарова – перша заступниця міністра закордонних справ України,

– перша заступниця міністра закордонних справ України, і нарешті Рустем Умєров – новий міністр оборони України.

Кримські татари та етнічні українці першими пліч-о-пліч виступили проти російської агресії в лютому 2014 року. І нині очевидно, що лише згуртований та єдиний український народ – етнічні українці, кримські татари, етнічні росіяни, євреї чи десятки інших етносів – може претендувати на перемогу в кривавій війні, розв’язаній Росією.